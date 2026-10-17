Mahoba News: संदिग्ध हालात में इंटर की छात्रा की मौत

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परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ ले गए जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉ. दीपक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की मां दीपिका ने बताया कि अचानक हालत बिगड़ने से बेटी की मौत हुई है। हालांकि छात्रा के जहरीला पदार्थ खाने की चर्चा रही। कोतवाली प्रभारी अवधेश कुमार मिश्रा का कहना है कि छात्रा की मौत होने की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण स्पष्ट हो सकेंगे।

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महोबा। संदिग्ध हालात में इंटरमीडिएट की छात्रा की मौत हो गई। कोतवाली कुलपहाड़ के सुगिरा निवासी रक्षा अनुरागी (18) गांव के राजकीय इंटर कॉलेज की कक्षा 12वीं की छात्रा थी। शनिवार की सुबह अचानक उसकी हालत बिगड़ गई।