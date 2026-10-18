Mahoba News: कीरत सागर में विसर्जित होंगी दुर्गा प्रतिमाएं

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एएसपी वंदना सिंह, एडीएम इंद्र नंदन सिंह और सीओ रविकांत गोंड ने पालिका ईओ अवधेश कुमार के साथ विसर्जन स्थल का जायजा लेकर उपलब्ध व्यवस्थाओं को परखा। विसर्जन स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने व संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। कहा कि भक्तों की भीड़ बढ़ने की स्थिति में अव्यवस्था रोकने और किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी की जाए। संबंधित विभाग आपसी समन्वय से सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कराएं। ताकि भक्तों को परेशानी न हो। पालिका ईओ ने बताया कि विसर्जन स्थल पर चार बड़ी व दो छोटी नाव के साथ नाविकों की तैनाती की गई है। बिजली व्यवस्था के लिए बड़ा जनरेटर लगाया गया है।

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महोबा। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए शनिवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने कीरत सागर स्थित विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और भक्तों के आवागमन को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए गए। कीरत सागर तट पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान पर 25 नाविक व छह नाव उपलब्ध रहेंगी।