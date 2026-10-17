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Mahoba News: चुनाव प्रेक्षक ने मतदेय स्थलों की परखीं व्यवस्थाएं

Sat, 17 Oct 2026 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:58 PM IST
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Election observer inspected the arrangements at polling stations.
महोबा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान और मतगणना संपन्न कराने के लिए नामित किए गए प्रेक्षक आईएएस अधिकारी गुर्राला श्रीवानिसुलु ने शनिवार को जनपद महोबा के स्नातक मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
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उन्होंने सबसे पहले मतदेय स्थल तहसील कुलपहाड़ भवन का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखीं। इस दौरान एसडीएम आदेश सिंह सागर, सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रमित सचान आदि मौजूद रहे। इस बूथ पर 1,377 मतदाता हैं। इसके बाद उन्होंने विकासखंड कार्यालय पनवाड़ी स्थित मतदेय स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय सेक्टर मजिस्ट्रेट व तहसीलदार उपस्थित रहे। इस बूथ पर कुल 800 मतदाता हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन कार्य सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए।
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