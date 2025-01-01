Mahoba News: किसान ने जहर खाकर दी जान

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फोटो 04 एमएएचपी 21 परिचय-किसान नीलू सिंह (फाइल)। स्रोत: परिजनसंवाद न्यूज एजेंसीमहोबा। थाना कबरई के कैमाहा गांव में रविवार की दोपहर किसान ने जहर खाकर जान दे दी। घटना से परिजन गमगीन है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। उधर, अन्य स्थानों पर युवती समेत तीन लोगों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश करने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।कैमाहा गांव निवासी नीलू सिंह (37) सवा दो बीघा भूमि में खेती-किसानी के साथ मेहनत-मजदूरी करता था। दोपहर के समय वह खेत पर था। तभी शराब के नशे में उसने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लाए। जहां उपचार दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के छोटे भाई राम सिंह ने बताया कि अतिवृष्टि से भाई की फसल बर्बाद हो गई थी। वह अविवाहित था। उसने आत्महत्या क्यों की, यह नहीं पता। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है।कोतवाली कुलपहाड़ के बगवाहा गांव निवासी बबली (28) शनिवार की रात घर पर थी। तभी किसी बात से नाराज होकर उसने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर जहर खाने की बात परिजनों को बताई। तब परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसी तरह मकरबई निवासी कुशला (45) और कुलपहाड़ निवासी निधि (25) ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। वहीं, इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉ. पवन गुप्ता ने बताया कि युवती समेत तीन लोगों के जहर खाकर आने पर भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है।