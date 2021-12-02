फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Explained the uses of robots and drones to the children.

Mahoba News: बच्चों को रोबोट और ड्रोन के उपयोग समझाए

Fri, 21 Aug 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Explained the uses of robots and drones to the children.
-उरवारा स्थित इसरो स्पेस लैब में स्कूली बच्चों को मिली रोचक जानकारियां
विज्ञापन

फोटो 20 एमएएचपी 14 परिचय-उच्च प्राथमिक विद्यालय उरवारा के बच्चों को जानकारी देते ट्रेनर शुभम यादव। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर (महोबा)। महोबा के श्रीनगर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय उरवारा की अंतरिक्ष प्रयोगशाला में स्कूली बच्चों को रोबोट विज्ञान और ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बच्चों ने बाधा टालने वाले रोबोट को देखा, जो खुद ही रास्ता बदल रहा था, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए।



जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने जिले के 40 परिषदीय स्कूलों में इसरो से संबद्ध ग्राम अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित कराई हैं। व्योमिका फाउंडेशन के सहयोग से इन प्रयोगशालाओं में बच्चों को रोबोट, ड्रोन और सौर प्रणाली की तकनीकी जानकारियां दी जा रही हैं। प्रशिक्षक शुभम यादव ने उरवारा के विद्यालय में यह प्रशिक्षण दिया।
विज्ञापन

उन्होंने बच्चों को संवेदक, सूक्ष्म नियंत्रक, मोटर, जम्पर तार और मोटर चालक जैसे रोबोट के मुख्य भागों के कार्य व उपयोग समझाए। बच्चों को ड्रोन प्रौद्योगिकी की मूलभूत जानकारी, उसके घटकों और उपयोगों के बारे में भी बताया गया। प्रायोगिक गतिविधियों में विभिन्न रोबोटिक मॉडलों का प्रदर्शन किया गया और बच्चों ने ड्रोन उड़ाने का अभ्यास भी किया। प्रशिक्षक ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को रोबोट विज्ञान और ड्रोन प्रौद्योगिकी की व्यावहारिक जानकारी देना है। इसका लक्ष्य उन्हें तकनीकी आधारित गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करना भी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed