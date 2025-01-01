Mahoba News: दो मकानों से नकदी समेत लाखों के जेवर चोरी

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अकबई गांव निवासी फूल सिंह की पत्नी मैना रात करीब 10 बजे भोजन करने के बाद परिवार समेत आंगन में लेट गईं। देर रात चोर मकान के पीछे की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए। चोरों ने बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखी 20 हजार की नकदी, मंगलसूत्र, झुमकी, मनचली व पायल ले गए। साथ ही चोर दूसरा बक्सा भी चोरी कर ले गए। पीड़िता ने बताया कि पति दिल्ली में मजदूरी करते हैं।इसी तरह चोरों ने गांव के श्रीपाल प्रजापति के मकान को निशाना बनाते हुए दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया। चोर 15 हजार रुपये, तीन जोड़ी पायल, चूड़ी, चांदी की जंजीर, बिछिया समेत अन्य कीमती सामान ले गए। सुबह परिजन को वारदात की जानकारी हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व फाॅरेंसिक टीम को जांच के दौरान एक खाली बक्सा गांव के बाहर खेत में पड़ा मिला। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है। प्राथमिकी दर्ज कर चोरों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।