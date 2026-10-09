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Mahoba News: नाबालिग का आधार कार्ड से नहीं होगा उम्र का सत्यापन

Fri, 09 Oct 2026 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:09 AM IST
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Age verification for a minor will not be done using the Aadhaar card.
चित्रकूट। एसपी अरुण कुमार सिंह ने विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की गोष्ठी में नाबालिग की उम्र के सत्यापन में सावधानी बरतने की नसीहत दी।
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पुलिस लाइन स्थित राघव प्रेक्षागार में एसपी ने कहा कि नाबालिग की उम्र का सत्यापन आधार कार्ड से न कर स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र या मेडिकल रिपोर्ट से किया जाए। यदि पीड़ित नाबालिग के साथ कोई वयस्क न हो तो बाल कल्याण अधिकारी स्वयं वादी बनकर मुकदमा दर्ज कराएं। बाल विवाह व बाल श्रम रोकने, गुमशुदा बच्चों को सीडब्ल्यूसी के सुपुर्द करने और आत्महत्या का प्रयास करने वाले नाबालिगों की काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए। बैठक में सीओ लाइन करिश्मा गुप्ता, सीएमओ एमएन त्रिपाठी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी सौरभ सिंह मौजूद रहे।
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