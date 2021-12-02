Mahoba News: राजकीय आईटीआई में सात सितंबर तक होंगे प्रवेश
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:22 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
-विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहले चरण की चल रही प्रक्रिया
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। राजकीय आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक छात्राें के लिए राहत भरी खबर है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया अब सात सितंबर तक बढ़ा दी गई। ऐसे में प्रवेश से वंचित छात्रों के दाखिले सोमवार तक हो सकेंगे।
जनपद में राजकीय आईटीआई महोबा, चरखारी, बेलाताल और खरेला संचालित हैं। आईटीआई में संचालित विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश को लेकर इस वर्ष 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कराई गई। प्रथम चरण के प्रवेश 27 अगस्त से चार सितंबर तक कराए जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए थे। राजकीय आईटीआई महोबा में एक वर्षीय व दो वर्षीय एनसीवीटी और एससीवीटी की 18 ट्रेड संचालित हैं। प्रथम चरण में प्रवेश के लिए राजकीय आईटीआई महोबा में ग्रुप-ए में 516 सीटों के सापेक्ष 461 सीटों का आवंटन हुआ है जबकि ग्रुप-बी में 100 सीटों के सापेक्ष 72 सीटों का आवंटन हुआ है।
जनपद के चार राजकीय आईटीआई में दोनों ग्रुपों में करीब 1,400 सीटें हैं। व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास व उद्यमिता विभाग के विशेष सचिव अभिषेक सिंह की ओर से आईटीआई में प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया की तिथि बढ़ाकर सात सितंबर किए जाने का आदेश जारी किया गया है। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षिक दस्तावेजों के साथ आईटीआई पहुंचकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। राजकीय आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक छात्राें के लिए राहत भरी खबर है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया अब सात सितंबर तक बढ़ा दी गई। ऐसे में प्रवेश से वंचित छात्रों के दाखिले सोमवार तक हो सकेंगे।
जनपद में राजकीय आईटीआई महोबा, चरखारी, बेलाताल और खरेला संचालित हैं। आईटीआई में संचालित विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश को लेकर इस वर्ष 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कराई गई। प्रथम चरण के प्रवेश 27 अगस्त से चार सितंबर तक कराए जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए थे। राजकीय आईटीआई महोबा में एक वर्षीय व दो वर्षीय एनसीवीटी और एससीवीटी की 18 ट्रेड संचालित हैं। प्रथम चरण में प्रवेश के लिए राजकीय आईटीआई महोबा में ग्रुप-ए में 516 सीटों के सापेक्ष 461 सीटों का आवंटन हुआ है जबकि ग्रुप-बी में 100 सीटों के सापेक्ष 72 सीटों का आवंटन हुआ है।
विज्ञापन
जनपद के चार राजकीय आईटीआई में दोनों ग्रुपों में करीब 1,400 सीटें हैं। व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास व उद्यमिता विभाग के विशेष सचिव अभिषेक सिंह की ओर से आईटीआई में प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया की तिथि बढ़ाकर सात सितंबर किए जाने का आदेश जारी किया गया है। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षिक दस्तावेजों के साथ आईटीआई पहुंचकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
विज्ञापन