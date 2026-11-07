Mahoba News: पानमंडी में 26 लाख से होगा टिनशेड का निर्माण

विज्ञापन

शहर की पान मंडी में लंबे समय से खुले आसमान के नीचे किसान पान बेचते हैं। टिनशेड न होने से यहां बारिश व गर्मी के मौसम में किसानों को ज्यादा समस्या होती थी। काफी समय से यहां टिन शेड का निर्माण कराए जाने की मांग चली आ रही आ रही थी। सदर विधायक की पहल पर कार्ययोजना स्वीकृत हुई। सदर विधायक ने पान मंडी पहुंचकर टिन शेड के प्रस्तावित काम का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया।विधायक ने कहा कि पान मंडी में टिन शेड का निर्माण कराया जाएगा। इससे किसानों को बारिश और गर्मी में होने वाली समस्या से राहत मिलेगी। पान किसानों का कहना है कि उनकी वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। इस दौरान पालिका ईओ अवधेश कुमार, विधायक प्रतिनिधि रोहित शर्मा आदि मौजूद रहे।