Mahoba News: कर्ज से परेशान किसान ने फंदा लगाकर दी जान

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कौहारी निवासी दशरथ यादव (48) चौदह बीघा भूमि में खेती-किसानी करते थे। रात को वह भोजन करने के बाद कमरे में चले गए। सोमवार की सुबह देर तक दरवाजा न खुलने पर परिजनों को आशंका हुई। तब घटना की सूचना पुलिस को दी गई।पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो किसान का शव फंदे पर लटकता मिला। मृतक के बेटे रोहित ने बताया कि पिता ने दो साल पहले आर्यावर्त बैंक से करीब ढाई लाख रुपये कर्ज लिया था। खेत में तिल की फसल बोई थी लेकिन अतिवृष्टि फसल बर्बाद हो गई। आरोप लगाया कि बैंक कर्मी कर्ज अदायगी का दबाव बना रहे थे।इसी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। घटना से मृतक की मां रनिया, पत्नी लक्ष्मी देवी, दो बेटे रोहित व मोहित रो-रोकर बेहाल हैं। वहीं बैंक प्रबंधक भरत सोनी का कहना है कि किसान को बैंक की ओर से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। एसडीएम शिवध्यान पांडेय ने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया किसान के शराब का आदी होने का तथ्य सामने आया है। जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।