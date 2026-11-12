Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   26 buses will run to Gorakhpur for four days during the Chhath festival.

Mahoba News: छठ पर्व पर चार दिन गोरखपुर के लिए चलेंगी 26 बसें

Thu, 12 Nov 2026 11:29 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
26 buses will run to Gorakhpur for four days during the Chhath festival.
महोबा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के महोबा डिपो ने छठ महापर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्व को देखते हुए शुक्रवार से सोमवार तक के लिए डिपो से 26 रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। बसों के बेहतर संचालन के लिए एआरएम ने डिपो कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है।
विज्ञापन

महोबा डिपो के बेड़े में इस समय निगम की 120 और 13 अनुबंधित बसें शामिल हैं जो जनपद हमीरपुर, कानपुर, लखनऊ, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, बलिया, बरेली, कन्नौज, इटावा, दिल्ली आदि रूटों पर फर्राटा भरती हैं। रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कमल किशोर आर्य ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए गोरखपुर के लिए 26 बसों को लगाया गया है ताकि पर्व में जाने वाले श्रद्धालुओं को आने-जाने के दौरान किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वर्कशॉप प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि बसों को रूट पर रवाना करने से पहले अच्छी तरह से जांच की जाए। कर्मचारियों की शिफ्टेड ड्यूटी लगाई है। सवारियां बढ़ने पर बसों को और बढ़ाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed