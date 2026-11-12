Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Kaushambi's Luvkush lost due to Bablu wrestler's move

Mahoba News: बबलू पहलवान के दांव से कौशांबी के लवकुश चित

Thu, 12 Nov 2026 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Kaushambi's Luvkush lost due to Bablu wrestler's move
फोटो 12 एमएएचपी 17 परिचय-दंगल में दावपेंच दिखाते विक्की व नरेश पहलवान। संवाद
कबरई (महोबा)। कस्बा कबरई के प्राचीन सिद्ध बाबा धाम परिसर में आयोजित तीन दिवसीय मेले के अंतिम दिन बृहस्पतिवार को दंगल का आयोजन हुआ। कबरई के बबलू पहलवान और कौशांबी के लवकुश के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। 10 मिनट तक चली जोरआजमाइश के बाद बबलू पहलवान विजेता बने। विजेता पहलवानों को आयोजकों की ओर से शील्ड व धनराशि देकर पुरस्कृत किया गया।
विज्ञापन


दंगल का शुभारंभ पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शिवपाल तिवारी ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर कराया। हरियाणा के विक्की पहलवान ने फिरोजाबाद के नरेश को पटखनी दी। रायबरेली के राहुल ने बांदा के राजेश को हराया जबकि लखनऊ के विपिन ने दतिया के भीम को चित किया। वहीं घटहरी के राममिलन ने रिवई के अमित को पराजित किया। इसके अलावा 12 से अधिक मुकाबले जोरआजमाइश के बाद बराबरी पर छूटे।
विज्ञापन


संचालन रफीक पहलवान ने किया। यहां पर भाजपा मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष मयंक तिवारी, पूर्व जिला महामंत्री रामबालक पांडेय, राजू तिवारी, कालूराम, पवन शुक्ला आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed