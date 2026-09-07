Maharajganj News: ई-रिक्शा की टक्कर से तीन जगह से टूट गया युवक का पैर, चार माह बाद प्राथमिकी

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बेलवाकाजी निवासी शारदा देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 22 अप्रैल को उनका बेटा सोनू बागापार चौराहे से घर लौट रहा था। पिपरा गांव स्थित पंचायत भवन के सामने विपरीत दिशा से तेज गति में आ रहे ई-रिक्शा चालक ने लापरवाही से सोनू को टक्कर मार दी। हादसे में उसके शरीर में कई चोटें आईं और दाहिना पैर तीन जगह से टूट गया।हादसे के बाद चालक ई-रिक्शा छोड़कर मौके से भाग गया। सूचना पर ई-रिक्शा मालिक विनोद गुप्ता निवासी बागापार चौराहा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इलाज का खर्च उठाने की बात कहते हुए घायल सोनू को चिउरहा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन बाद में वहां से चले गए।शारदा देवी के मुताबिक लगातार इलाज कराने के बाद सात मई को सोनू अस्पताल से घर आया। इसके बाद उन्होंने कोतवाली में शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक को भी पंजीकृत डाक से शिकायत भेजी गई फिर भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली।सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया की न्यायालय के आदेश पर अज्ञात ई-रिक्शा चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।