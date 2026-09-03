Maharajganj News: डिजिटल क्रॉप डाटा सर्वे से आय कर सकते हैं 12वीं उत्तीर्ण युवा

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बेरोजगार युवाओं के लिए कृषि विभाग ने कमाई का अवसर उपलब्ध कराया है। जिले में खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य 28 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है। यह सर्वे 30 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत 1107 राजस्व ग्राम पंचायतों के 8.48 लाख गाटों का सर्वे होना है। इसके लिए ग्राम रोजगार सेवक व पंचायत सहायकों को विभाग ने लगा रखा है। काम जल्द से जल्द पूरा कराने के उद्देश्य से अब कृषि विभाग ने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण व स्मार्ट फोन धारक युवाओं से डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने का अवसर दिया है। सर्वे कार्य के माध्यम से इच्छुक युवा बेरोजगार 20 से 25 हजार रुपये की कमाई कर सकते हैं।डिजिटल क्राप सर्वे से लगता है उत्पादन का अनुमान : जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कृषि विभाग खसरा आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए कराता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ प्राइवेट लोगों को भी लगाया जा रहा है।