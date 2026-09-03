Maharajganj News: डिजिटल क्रॉप डाटा सर्वे से आय कर सकते हैं 12वीं उत्तीर्ण युवा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:23 AM IST
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महराजगंज। जनपद के युवा कृषि विभाग में एक माह डिजिटल क्रॉप सर्वे से अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। 12वीं उत्तीर्ण व स्मार्ट फोन धारक युवाओं को प्रत्येक गाटा क्रॉप सर्वे के एवज में 10 रुपये का भुगतान व एक माह अनलिमिटेड इंटरनेट डाटा के लिए 350 रुपये का भुगतान कृषि विभाग की तरफ से दिया जाएगा।
बेरोजगार युवाओं के लिए कृषि विभाग ने कमाई का अवसर उपलब्ध कराया है। जिले में खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य 28 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है। यह सर्वे 30 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत 1107 राजस्व ग्राम पंचायतों के 8.48 लाख गाटों का सर्वे होना है। इसके लिए ग्राम रोजगार सेवक व पंचायत सहायकों को विभाग ने लगा रखा है। काम जल्द से जल्द पूरा कराने के उद्देश्य से अब कृषि विभाग ने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण व स्मार्ट फोन धारक युवाओं से डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने का अवसर दिया है। सर्वे कार्य के माध्यम से इच्छुक युवा बेरोजगार 20 से 25 हजार रुपये की कमाई कर सकते हैं।
डिजिटल क्राप सर्वे से लगता है उत्पादन का अनुमान : जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कृषि विभाग खसरा आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए कराता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ प्राइवेट लोगों को भी लगाया जा रहा है।
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बेरोजगार युवाओं के लिए कृषि विभाग ने कमाई का अवसर उपलब्ध कराया है। जिले में खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य 28 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है। यह सर्वे 30 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत 1107 राजस्व ग्राम पंचायतों के 8.48 लाख गाटों का सर्वे होना है। इसके लिए ग्राम रोजगार सेवक व पंचायत सहायकों को विभाग ने लगा रखा है। काम जल्द से जल्द पूरा कराने के उद्देश्य से अब कृषि विभाग ने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण व स्मार्ट फोन धारक युवाओं से डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने का अवसर दिया है। सर्वे कार्य के माध्यम से इच्छुक युवा बेरोजगार 20 से 25 हजार रुपये की कमाई कर सकते हैं।
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डिजिटल क्राप सर्वे से लगता है उत्पादन का अनुमान : जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कृषि विभाग खसरा आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए कराता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ प्राइवेट लोगों को भी लगाया जा रहा है।
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