Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Youth injured in accident dies during treatment

Maharajganj News: हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

Sat, 07 Nov 2026 02:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Youth injured in accident dies during treatment
कोल्हुई। मैनहवा चौराहे पर 15 अक्तूबर को हुए सड़क हादसे में घायल युवक की बृहस्पतिवार रात बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, बगहवा गांव निवासी श्रीराम 15 अक्तूबर को मैनहवा चौराहे पर बाइक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। कई दिनों तक चले उपचार के बाद बृहस्पतिवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया। थानाध्यक्ष कोल्हुई अभय नारायण सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed