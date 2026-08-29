Maharajganj News: किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर युवक ने वायरल किया अश्लील फोटो
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:17 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:17 AM IST
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फोन करके दो लाख रुपये मांगा, दी तेजाब से हमले की धमकी, प्राथमिकी दर्ज
भिटौली। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के युवक पर 17 वर्षीया किशोरी को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। आरोप है कि युवक ने बहला-फुसलाकर उसकी आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल करने धमकी देने लगा। किशोरी के पिता की तहरीर पर शुक्रवार को भिटौली ने प्राथमिकी दर्ज कर ली।
तहरीर के अनुसार आरोपी युवक आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो बनाने के बाद कई दिनों से सोशल मीडिया पर किशोरी की आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो वायरल करके 2 लाख रुपये की मांग कर रहा है। आरोप है कि 16 अगस्त की रात करीब 9 बजे अलग-अलग नंबरों से फोन कर आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि मेरे पास और भी फोटो, वीडियो हैं। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं उसको भी वायरल कर दूंगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी।
अगर कहीं और शादी की तो चेहरे पर तेजाब डालकर कहीं का नहीं छोडूंगा। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र राय ने बताया कि आरोपी आयान सिद्दीकी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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भिटौली। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के युवक पर 17 वर्षीया किशोरी को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। आरोप है कि युवक ने बहला-फुसलाकर उसकी आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल करने धमकी देने लगा। किशोरी के पिता की तहरीर पर शुक्रवार को भिटौली ने प्राथमिकी दर्ज कर ली।
तहरीर के अनुसार आरोपी युवक आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो बनाने के बाद कई दिनों से सोशल मीडिया पर किशोरी की आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो वायरल करके 2 लाख रुपये की मांग कर रहा है। आरोप है कि 16 अगस्त की रात करीब 9 बजे अलग-अलग नंबरों से फोन कर आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि मेरे पास और भी फोटो, वीडियो हैं। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं उसको भी वायरल कर दूंगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी।
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अगर कहीं और शादी की तो चेहरे पर तेजाब डालकर कहीं का नहीं छोडूंगा। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र राय ने बताया कि आरोपी आयान सिद्दीकी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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