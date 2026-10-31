फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Young man dies after consuming a toxic substance; five children lose their father.

Maharajganj News: विषाक्त पदार्थ खाने से युवक की मौत पांच बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Sat, 31 Oct 2026 02:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Young man dies after consuming a toxic substance; five children lose their father.
निचलौल। ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के राजाबारी गांव के रामजीता टोला में शुक्रवार सुबह विषाक्त पदार्थ खाने से एक युवक की मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे पत्नी, मां और पांच नाबालिग बच्चों को छोड़ गया है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, रामजीता टोला निवासी धर्मेंद्र (36) ने शुक्रवार सुबह अज्ञात कारणों से विषाक्त पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद वह घर में अचेत अवस्था में मिला। पत्नी अनीता देवी की सूचना पर परिजन आनन-फानन उसे निजी वाहन से सीएचसी निचलौल ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

धर्मेंद्र की मौत से पत्नी अनीता देवी, मां और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। उसके पांच बच्चों में 13 वर्षीय सबिता, 11 वर्षीय गोलू, नौ वर्षीय सीता, आठ वर्षीय अमित और छह वर्षीय सतीश शामिल हैं। पिता की मौत से अनजान बच्चे अस्पताल में बार-बार उन्हें उठाने और घर ले चलने की जिद करते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed