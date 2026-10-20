Maharajganj News: महिलाओं और बालिकाओं को किया गया जागरूक

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चौक थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति टीम ने विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंचकर महिलाओं, युवतियों और बालिकाओं को महिला सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया। टीम ने वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, अग्निशमन सेवा 101 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी देते हुए आपात स्थिति में इनका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया।वहीं, ठूठीबारी कस्बे में आयोजित महिला चौपाल में करीब 20 महिलाओं और बालिकाओं ने हिस्सा लिया। महिला पुलिस टीम ने छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या और दुष्कर्म जैसे अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए ऐसी घटनाओं का डटकर मुकाबला करने की अपील की। साथ ही घर से भागने के जोखिम और इससे उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में भी बताया। महिलाओं को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सहित महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला उपनिरीक्षक प्रियंका मौर्या समेत महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहीं।इसी क्रम में घुघली क्षेत्र में मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम ने भ्रमण कर महिलाओं व बालिकाओं को नए कानूनों, साइबर अपराधों से बचाव और महिला सुरक्षा के उपायों से अवगत कराया। टीम ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक किया।