Maharajganj News: कल सिर्फ पर्यटक वाहनों को प्रवेश

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भैरहवा भंसार कार्यालय के सूचना अधिकारी उद्धव ढुंगाना ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने व आपूर्ति व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके तहत 21 अक्तूबर विजयादशमी को एक दिन अवकाश रहेगा। अवकाश के दिन फल-सब्जी एवं अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य वाहन पास नहीं होंगे। विजयादशमी के दिन यात्री शाखा खुली रहेगी।जेन-जी आंदोलन के बाद जहां नेपाल सरकार ने नेपाल के सबसे बड़े त्योहार पर मिलने वाली पांच दिनों के अवकाश को रद कर केवल एक दिन के लिए अवकाश की घोषणा की है।