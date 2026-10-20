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Maharajganj News: छठ घाट की बदहाली का वीडियो वायरल करने पर युवक को धमकी

Tue, 20 Oct 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:56 AM IST
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Influential village figure accused of arriving at a young man's doorstep and attempting to cause damage
परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के नटवा जंगल गांव में छठ घाट की बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद एक युवक को कथित तौर पर धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि वीडियो वायरल होने से नाराज गांव के प्रभावशाली व्यक्ति ने धमकी दी व घर पहुंचकर तोड़फाेड़ की कोशिश की।
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नटवा जंगल के कमलेश ने तहरीर में बताया कि ग्राम सभा में स्थित एक पोखरी पर छठ पूजा के दौरान पैदा होने वाली समस्याओं और घाट की बदहाली को लेकर उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। आरोप है कि वीडियो वायरल होने के बाद गांव के जिम्मेदार व्यक्ति ने उसे फोन किया और गाली-गलौज करते हुए धमकी दी।
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आरोप है कि फोन पर बातचीत के कुछ देर बाद प्रभावशाली व्यक्ति अपने 30 से 40 समर्थकों के साथ उसके घर पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान युवक और उसके परिवार के लोग भयभीत हो गए। युवक ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
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घटना से संबंधित कथित ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि, वायरल ऑडियो और वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है।
इस संबंध में श्यामदेउरवां थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि युवक की ओर से तहरीर मिली है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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