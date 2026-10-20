Maharajganj News: छठ घाट की बदहाली का वीडियो वायरल करने पर युवक को धमकी

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नटवा जंगल के कमलेश ने तहरीर में बताया कि ग्राम सभा में स्थित एक पोखरी पर छठ पूजा के दौरान पैदा होने वाली समस्याओं और घाट की बदहाली को लेकर उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। आरोप है कि वीडियो वायरल होने के बाद गांव के जिम्मेदार व्यक्ति ने उसे फोन किया और गाली-गलौज करते हुए धमकी दी।आरोप है कि फोन पर बातचीत के कुछ देर बाद प्रभावशाली व्यक्ति अपने 30 से 40 समर्थकों के साथ उसके घर पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान युवक और उसके परिवार के लोग भयभीत हो गए। युवक ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।घटना से संबंधित कथित ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि, वायरल ऑडियो और वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है।इस संबंध में श्यामदेउरवां थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि युवक की ओर से तहरीर मिली है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।