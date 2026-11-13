गोरखपुर: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार महिला को कुचला, मौत; एक साल का बच्चा घायल, तीन घंटे जाम रहा मार्ग

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बांसगांव थाना क्षेत्र के डिघवा में बृहस्पतिवार अपराह्न करीब तीन बजे तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 30 वर्षीय पिंकी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसके साथ मौजूद एक वर्षीय बच्चा अभिनव घायल हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रेलर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और कौड़ीराम-बांसगांव मार्ग पर बांस-बल्ली लगाकर जाम लगा दिया। करीब तीन घंटे तक आवागमन बाधित रहा।

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हादसे में पिंकी की मौके पर ही हो गई मौत जानकारी के अनुसार, बांसगांव थाना क्षेत्र के लालपुर निवासी ओमप्रकाश यादव की पुत्री पिंकी अपने मामा के साथ बाइक से बाजार करने कौड़ीराम जा रही थी। डिघवा के पास बांसगांव की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गई। हादसे में पिंकी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक वर्षीय अभिनव घायल हो गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रेलर को पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद बच्चे के भरण-पोषण की व्यवस्था और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई।





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