Maharajganj News: नाली विवाद में महिला ने देवर को पिटवाया, हालत गंभीर

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जानकारी के अनुसार, बभनौली निवासी रघुवीर सोमवार शाम करीब पांच बजे अपने घर में नाली निर्माण करा रहा था। इसी बात से नाराज उसकी भाभी मनीषा ने गोरखपुर स्थित अपने मायके में फोन कर दिया। सूचना पर मनीषा के भाई समेत चार युवक बभनौली चौराहे पर पहुंच गए जहां उन्हें अकेला रघुवीर मिल गया। आरोप है कि चारों युवकों ने रघुवीर पर लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में रघुवीर जमीन पर गिर पड़ा, बावजूद लोग उसे पीटते रहे। शोर सुनकर पहुंची रघुवीर की पत्नी पुष्पा जब पति को बचाने लगी तो आरोपियों ने उसे भी लात-घूंसों से मारपीट कर घायल कर दिया। भीड़ जुटती देख चारों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घायल रघुवीर को पहले जिला अस्पताल और वहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उसकी हालत को अति गंभीर बताते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं इस बाबत प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि रघुवीर के पिता अमरजीत की तहरीर पर आरोपी बलराम, सूरज, किशन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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भिटौली। भिटौली थाना क्षेत्र के बभनौली चौराहे पर भाभी ने अपने मायके के लोगों को बुलाकर देवर को लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटवा दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले जिला अस्पताल, फिर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया है।