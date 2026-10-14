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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   With the launch of the Maharajganj depot's own bus service, there is now an option of two buses on this route.

Maharajganj News: महराजगंज से पडरौना के लिए रोडवेज सेवा शुरू, मिली राहत

Wed, 14 Oct 2026 02:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:41 AM IST
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With the launch of the Maharajganj depot's own bus service, there is now an option of two buses on this route.
महराजगंज। जनपद मुख्यालय से पडरौना के लिए रोडवेज की सीधी बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिली है। महराजगंज डिपो से पडरौना के लिए नई बस सेवा के संचालन से अब यात्रियों को समय पर बस और सीट दोनों मिल सकेगी।
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महराजगंज मुख्यालय होकर पडरौना के लिए केवल सिद्धार्थनगर डिपो की बस संचालित होती थी। इस बस में यात्रियों का अत्यधिक दबाव रहता था। सुबह के समय महराजगंज से पडरौना जाने वाले छात्रों, कर्मचारियों और व्यापारियों को भीड़ के कारण खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती थी। कई बार बस फुल होने से यात्रियों को अगली बस का इंतजार करना पड़ रहा था। महराजगंज डिपो की अपनी बस सेवा शुरू होने के बाद अब इस रूट पर दो बसों का विकल्प मिल गया है। इससे यात्रियों के बीच बसों का दबाव कम होगा और यात्रा सुगम होगी।
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