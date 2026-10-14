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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Two matches were played on Tuesday in the Syed Iftikhar Anjum Under-16 cricket tournament.

Maharajganj News: बिहार और सिद्धार्थनगर ने जीते मुकाबले

Wed, 14 Oct 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:45 AM IST
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Two matches were played on Tuesday in the Syed Iftikhar Anjum Under-16 cricket tournament.
संवाद न्यूज एजेंसी
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नौतनवा। नौतनवा इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर चल रही सैय्यद इफ्तेखार अंजुम अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को दो मैच खेले गए। इनमें बिहार और सिद्धार्थनगर की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की।

पहला मुकाबला आदर्श क्रिकेट एकेडमी हाटा बाजार, कुशीनगर और एबीसी क्रिकेट एकेडमी बिहार बुजुर्ग के बीच था। कुशीनगर ने पहले बल्लेबाजी की। उन्होंने 25.5 ओवर में 93 रन बनाए। जवाब में बिहार बुजुर्ग की टीम ने 21.4 ओवर में चार विकेट खोकर 94 रन बनाए। दूसरे मुकाबले में गौतम बुद्ध एकेडमी सिद्धार्थनगर ने व एनएस एकेडमी गोरखपुर को दो रन से हराया।
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