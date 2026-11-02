Maharajganj News: एनपीके की महंगाई से सकते में किसान, प्रति बोरी 500 रुपये तक बढ़ा रेट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

कृषि विभाग के अनुसार, रबी सीजन के लिए जनपद में 7974 मीट्रिक टन एनपीके खाद आवंटित हुई है। इसमें से अब तक 715 मीट्रिक टन की बिक्री हो चुकी है, लेकिन इस बार पिछले सीजन की तुलना में रेट काफी अधिक हैं। पिछले साल 50 किलो की एनपीके की बोरी 1950 रुपये में मिल रही थी, जो इस बार 2450 रुपये की हो गई है। यानी प्रति बोरी 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।एआर कोआपरेटिव सुनील गुप्ता ने बताया एनपीके बनाने में इस्तेमाल होने वाले जरूरी कच्चे माल जैसे अमोनिया, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने और उपलब्धता कम होने के कारण कीमतें बढ़ी हैं। इसका सीधा असर एनपीके के दाम पर पड़ा है। भाकियू जिलाध्यक्ष राम आशीष बताते हैं कि बोआई के समय ही एनपीके सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ऐसे में महंगाई से लागत बढ़ जाएगी और मुनाफा घटेगा।कृषि विभाग के मुताबिक जनपद में गेहूं का कुल रकबा 143900 हेक्टेयर है। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक तैयारी शुरू हो गई है। धान की कटाई के बाद खेतों में नमी बनी हुई है, जो गेहूं बोआई के लिए अनुकूल है। लेकिन खाद की महंगाई ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि सरकार को एनपीके के दाम पर सब्सिडी बढ़ानी चाहिए।