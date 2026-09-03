Maharajganj News: नारीयणी नदी में पानी की डिस्चार्ज बढ़ा, सतर्क है प्रशासन

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जानकारी के अनुसार, मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों में बेचैनी बढ़ गई। मंगलवार शाम छह बजे तक गंडक बैराज से करीब 1.44 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना थी। बुधवार को सुबह छह बजे करीब 1,31,500 क्यूसेक, सुबह 10 बजे 1,52,900 क्यूसेक, 11 बजे 1,63,800 क्यूसेक और शाम पांच से छह बजे के बीच करीब 1,77,800 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना मिली। पानी का डिस्चार्ज बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है।बाढ़ की आशंका को देखते हुए आरआरटी टीम की अगुवाई कर रहे सौरभ शुक्ला 18 जवानों के साथ टेलफाल पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। टीम नदी के जलस्तर और आसपास के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए जवानों को सतर्क रखा गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बाढ़ के दृष्टिगत संभावित प्रभावित गांवों और नदी किनारे तैनात टीम से लगातार संपर्क किया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में तटबंध सुरक्षित हैं। फिलहाल किसी तरह की अप्रिय सूचना नहीं है।