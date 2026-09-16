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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Warning of self-immolation if no action is taken against the police outpost in-charge.

Maharajganj News: चौकी प्रभारी पर नहीं हुई कार्रवाई तो आत्मदाह की चेतावनी

Wed, 16 Sep 2026 01:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Wed, 16 Sep 2026 01:50 AM IST
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Warning of self-immolation if no action is taken against the police outpost in-charge.
- कार्रवाई न होने पर अब मुख्यमंत्री को पत्र भेज दी चेतावनी
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- थाना, सीओ, एसडीएम और एसपी को दिया था पत्र
नौतनवा। थाना क्षेत्र के ग्राम सभा परसौनी कला निवासी फोटो देवी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर संपतिहा चौकी प्रभारी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेताया है कि ऐसा न होने की स्थिति में वह आत्मदाह कर लेगी।
शिकायत करने वाली फोटो देवी का कहना है कि पटीदार से कुछ दिनों पूर्व उनका दीवार और गाड़ी का शीशा टूट जाने की बात पर विवाद हो गया था। इसी बात को लेकर बीते नौ सितंबर को उन्हें एक सिपाही ने फोन करके चौकी पर बुलाया था। आरोप है कि चौकी पर पहले से मौजूद विपक्षी उन्हें देखकर बोलने लगे। आरोप है कि जब महिला ने इसका विरोध किया तो चौकी प्रभारी आक्रामक हो गए और उल्टे महिला को ही कमरे में ले जाकर मोबाइल छीन ली और थप्पड़ मारने लगे। महिला का कहना है कि मेडिकल परीक्षण में उन्हें चोट आने की पुष्टि भी हुई।
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घटना के बाद महिला ने थाना, सीओ, एसडीएम एवं पुलिस अधीक्षक को भी पत्र देकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई लेकिन अबक कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला ने अब मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आरोपी चौकी प्रभारी पर कोई कार्रवाई न होने की स्थिति में आत्मदाह को बाध्य होने की चेतावनी दी है।
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