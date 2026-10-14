Maharajganj News: मनरेगा में फर्जी हाजिरी की शिकायतों पर बीडीओ सख्त, निरीक्षण के निर्देश

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जारी नोटिस में बीडीओ ने स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर मौजूद श्रमिकों की संख्या और दर्ज हाजिरी में अंतर मिलने या तकनीक का दुरुपयोग कर उपस्थिति दर्ज करने का मामला सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी अनियमितताओं के लिए संबंधित कर्मी स्वयं जिम्मेदार होंगे। बीडीओ ने इस मामले से जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और उपायुक्त श्रम रोजगार को भी पत्र भेजकर अवगत कराया है।

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निचलौल। मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की उपस्थिति में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर बीडीओ संतोष यादव ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, तकनीकी सहायकों और ग्राम रोजगार सेवकों को प्रतिदिन कार्यस्थलों का निरीक्षण कर वास्तविक श्रमिकों की उपस्थिति का मिलान करने का निर्देश दिया है।