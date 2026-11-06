Maharajganj News: 40 साल पुराने खड़ंजे की बदहाली पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, पक्की सड़क बनवाने की मांग

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ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से जर्जर खड़ंजे की ईंटें जगह-जगह उखड़ गई हैं और गड्ढे बन गए हैं। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। इस रास्ते से करीब दो हजार की आबादी का प्रतिदिन आना-जाना होता है। सबसे अधिक दिक्कत स्कूली बच्चों और किसानों को उठानी पड़ती है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, जबकि किसानों को खेतों तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है।ग्रामीणों के अनुसार, बरसात में रास्ते पर कीचड़ जमा होने से आवागमन और मुश्किल हो जाता है। खड़ंजे के किनारे झाड़ियां उग आई हैं, जिनमें अक्सर सांप दिखाई देते हैं। इससे बच्चों और राहगीरों को खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 40 वर्ष पहले खड़ंजा बनने के बाद से इसकी मरम्मत या नवीनीकरण नहीं कराया गया। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने खड़ंजे की जगह सीसी रोड या इंटरलॉकिंग सड़क बनवाने के साथ ही किनारे उगी झाड़ियों की सफाई कराने की मांग की।इस दौरान राजेंद्र चौहान, गुड्डू शर्मा, कमला शर्मा, दीनानाथ चौहान, पिंकू पाल, महेंद्र गुप्ता, इंदल उपाध्याय, मंगल चौहान, राम नेवास प्रसाद, मार्कंडेय यादव, टेपई प्रसाद, सरस्वती देवी, कमलेश, संजय और दुर्ग विजय गुप्ता सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।