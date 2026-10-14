Maharajganj News: ग्राम प्रहरियों को सम्मानित कर कर्तव्य के प्रति किया प्रेरित

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बरेली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण कराया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह की अगुवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्राम प्रहरियों को सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने ग्राम प्रहरियों को उनके दायित्वों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने कहा कि ग्राम प्रहरी पुलिस विभाग और ग्रामीण जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने और पुलिस-जन सहयोग को प्रभावी बनाने में उनका योगदान अहम है। उन्होंने ग्राम प्रहरियों से पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की।