Maharajganj News: महिला का मंगलसूत्र लेकर भागे दो ठगों को पुलिस ने दबोचा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:33 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:33 AM IST
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महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत औरहियां निवासी एक महिला को उसके पति की जान का खतरा बताकर बाइक से आए ठग उसका मंगलसूत्र लेकर भाग गए। महिला को जब ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों ठगों को हिरासत में ले लिया गया है।
इंद्रावती देवी के यहां मंगलवार की दोपहर में भिखारी का हुलिया बनाकर दो युवक आए और उसको झांसे में ले लिया। उस समय महिला का पति कहीं मजदूरी करने गया था। ठगों ने कुछ तंत्र-मंत्र करने के बाद उसके पति की असमय मौत हो जाने की बात कहकर मंगलसूत्र ले लिया और आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करने को कहा।
महिला को जब ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए तो महिला ने मामले की जानकारी दी। सूचना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों को बाइक समेत पकड़ लिया। एसओ कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है।
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इंद्रावती देवी के यहां मंगलवार की दोपहर में भिखारी का हुलिया बनाकर दो युवक आए और उसको झांसे में ले लिया। उस समय महिला का पति कहीं मजदूरी करने गया था। ठगों ने कुछ तंत्र-मंत्र करने के बाद उसके पति की असमय मौत हो जाने की बात कहकर मंगलसूत्र ले लिया और आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करने को कहा।
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महिला को जब ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए तो महिला ने मामले की जानकारी दी। सूचना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों को बाइक समेत पकड़ लिया। एसओ कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है।
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