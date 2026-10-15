एमएलसी चुनाव : पोलिंग पार्टियों और अफसरों का प्रशिक्षण पूरा

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इस मौके पर मास्टर ट्रेनर एवं परियोजना निदेशक राम दरश चौधरी ने मतदान प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर तथा पीठासीन अधिकारियों के साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों के दायित्वों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि जिले के कुल 3605 मतदाताओं के लिए 11 बूथ बनाए गए हैं।वहीं इस मौके पर डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। स्पष्ट किया कि मतदान के दौरान स्वविवेक से नियमों के विपरीत कोई निर्णय न लें। निर्वाचन कार्य में छोटी सी चूक के भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।