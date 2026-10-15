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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Master Trainer and Project Director Ram Darash Chaudhary provided information on various aspects of the voting process.

एमएलसी चुनाव : पोलिंग पार्टियों और अफसरों का प्रशिक्षण पूरा

Thu, 15 Oct 2026 02:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:38 AM IST
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Master Trainer and Project Director Ram Darash Chaudhary provided information on various aspects of the voting process.
महराजगंज। उत्तर प्रदेश स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पोलिंग पार्टियों और संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
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इस मौके पर मास्टर ट्रेनर एवं परियोजना निदेशक राम दरश चौधरी ने मतदान प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर तथा पीठासीन अधिकारियों के साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों के दायित्वों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि जिले के कुल 3605 मतदाताओं के लिए 11 बूथ बनाए गए हैं।
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वहीं इस मौके पर डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। स्पष्ट किया कि मतदान के दौरान स्वविवेक से नियमों के विपरीत कोई निर्णय न लें। निर्वाचन कार्य में छोटी सी चूक के भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
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