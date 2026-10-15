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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Ramu from Hardidali secured first place in the boys' 100-meter race in the junior category.

Maharajganj News: खेल में चमके हरदीडाली विद्यालय के विद्यार्थी

Thu, 15 Oct 2026 02:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:39 AM IST
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Ramu from Hardidali secured first place in the boys' 100-meter race in the junior category.
खनुआ। बुधवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय हरदीडाली खेल मैदान में न्याय पंचायत स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें महुअवा न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले कई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। पहले दिन उच्च प्राथमिक विद्यालय हरदीडाली के बच्चों का प्रदर्शन शानदार रहा।
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जूनियर संवर्ग की 100 मीटर दौड़ बालक वर्ग में हरदीडाली के रामू ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसी विद्यालय के कुंदन दूसरे और श्यामू तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में मेहनाज प्रथम और सबाना द्वितीय रहीं। अंशिका ने तृतीय स्थान हासिल किया, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथवलिया उर्फ बरगदही से थीं। कबड्डी बालक वर्ग में हरदीडाली प्रथम रहा। कैथवलिया उर्फ बरगदही ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
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