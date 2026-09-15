Maharajganj News: स्कूटी से गिरकर बालक सहित दो घायल, मेडिकल कॉलेज रेफर

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राहगीरों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार बलुआ निवासी रसीऊद्दीन (11) पुत्र जफरुद्दीन और सम्से आलम (14) पुत्र शमशेर सोमवार को स्कूटी से छपिया चौराहे से अपने घर जा रहे थे।चौराहे से करीब 200 मीटर आगे पहुंचते ही अचानक एक अज्ञात वाहन सामने आ गया। वाहन से बचने के प्रयास में स्कूटी अनियंत्रित हो गई और दोनों किशोर स्कूटी समेत सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। राहगीरों और परिजनों ने दोनों घायलों को तत्काल सीएचसी परतावल पहुंचाया। वहां तैनात चिकित्सक डॉ. उमंग खेतान ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। चोट गंभीर होने के कारण उनकी हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।