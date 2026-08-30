Maharajganj News: बिना टिकट मेले में प्रवेश करने की कोशिश के विवाद में मारपीट, दो गिरफ्तार

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भड़सर खास निवासी दिवाकर यादव और कन्हैया साहनी शुक्रवार रात मेला देखने पहुंचे थे। रक्षाबंधन के कारण मेले में काफी भीड़ थी और टिकट काउंटर पर भी लोगों की कतार लगी थी। आरोप है कि दोनों युवक बिना टिकट लिए मेला परिसर में प्रवेश करने लगे। कर्मचारियों ने उन्हें रोककर टिकट लेने को कहा तो कहासुनी होने लगी। कुछ ही देर में विवाद मारपीट में बदल गई।घटना की जानकारी मिलने पर मेला संचालक ने श्यामदेउरवा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। बाद में दोनों को जेल भिजवा दिया गया। एसओ सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि दोनों का खिलाफ शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया।