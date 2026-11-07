Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Tourists traveling to Nepal will get relief from repeated checks.

Maharajganj News: नेपाल जाने वाले पर्यटकों को बार-बार की जांच से मिलेगी राहत

Sat, 07 Nov 2026 02:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Tourists traveling to Nepal will get relief from repeated checks.
सोनौली। भारत-नेपाल सीमा के सोनौली-बेलहिया नाके से नेपाल आने-जाने वाले पर्यटकों को जल्द ही बार-बार की जांच और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत मिलने की उम्मीद है। नेपाल की लुंबिनी प्रदेश सरकार बेलहिया सीमा पर पर्यटकों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए एकद्वार प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत नेपाल में प्रवेश करने वाले पर्यटकों और उनके वाहनों की सभी जरूरी जांच एक ही स्थान पर पूरी की जाएगी। इससे खासकर सड़क मार्ग से नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटकों का समय बचेगा।
विज्ञापन

शुक्रवार दोपहर लुंबिनी प्रदेश के आर्थिक मामले तथा योजना मंत्री इंद्रजीत थारू और शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाई तथा पेयजल मंत्री संतोष कुमार पांडेय ने सोनौली से सटे बेलहिया स्थित पर्यटक सूचना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्था को जल्द लागू करने की प्रतिबद्धता जताई।
विज्ञापन

मंत्रियों ने कहा कि बेलहिया नेपाल में प्रवेश करने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए प्रमुख द्वार है। सीमा पर पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाओं और व्यवहार से ही नेपाल की पर्यटन संबंधी छवि बनती है। इसलिए यहां की व्यवस्थाओं को पर्यटक अनुकूल बनाना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंत्री संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि एकद्वार प्रणाली लागू करने के लिए संबंधित निकायों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके तहत सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल पुलिस, भंसार (सीमा शुल्क) कार्यालय और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम एक ही स्थान पर पर्यटकों और उनके वाहनों की आवश्यक जांच करेगी।

जांच पूरी होने के बाद मिलेगा विशेष कार्ड
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सभी सुरक्षा और प्रशासनिक एजेंसियों की जांच पूरी होने के बाद पर्यटकों को विशेष कार्ड दिया जाएगा। इसे वाहन पर चस्पा किया जा सकेगा या पर्यटक अपने पास रख सकेंगे। इसके बाद रास्ते में अलग-अलग स्थानों पर दोबारा जांच के नाम पर वाहनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। कार्ड से यह पुष्टि हो सकेगी कि संबंधित पर्यटक और वाहन की सीमा पर जरूरी जांच पूरी हो चुकी है।


भारतीय पर्यटकों को मिलेगा विशेष लाभ
सोनौली-बेलहिया सीमा से प्रतिदिन बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक भैरहवा, लुंबिनी, बुटवल, पोखरा और काठमांडू सहित नेपाल के विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए आवागमन करते हैं। अलग-अलग सुरक्षा और प्रशासनिक एजेंसियों की जांच के कारण कई बार उन्हें रास्ते में समय गंवाना पड़ता है। एकद्वार प्रणाली लागू होने से भारतीयों के साथ अन्य विदेशी पर्यटकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए भी बेलहिया प्रमुख प्रवेश द्वार है। ऐसे में पर्यटक सूचना केंद्र का प्रभावी संचालन और एकद्वार प्रणाली का क्रियान्वयन सीमा पर पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे सोनौली-बेलहिया सीमा को सुविधाजनक अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed