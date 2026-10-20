Maharajganj News: 15 साल पहले बनी सड़क गड्ढे में तब्दील

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चिउटहां। सिसवा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा गौनरिया को जोड़ने वाली करीब 800 मीटर लंबी मुख्य सड़क बदहाल होकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। करीब 15 वर्ष पहले बनी इस सड़क की अब तक मरम्मत नहीं कराई गई। इससे ग्रामीणों व राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।ग्रामीण लाल बहादुर, विश्वनाथ और उपेंद्र कुमार ने बताया कि सड़क की जर्जर स्थिति के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उनका कहना है कि हर चुनाव में विधायक और सांसद से सड़क निर्माण की मांग की जाती है। जनप्रतिनिधि आश्वासन तो देते हैं लेकिन चुनाव के बाद सड़क की सुध नहीं ली जाती।ग्रामीणों ने बताया कि यही गौनरियां गांव का प्रमुख संपर्क मार्ग है। इसी रास्ते से करीब 800 मीटर आगे जाकर लोग निचलौल और गोरखपुर के लिए बस पकड़ते हैं। बस से उतरने के बाद जर्जर सड़क से होकर गुजरना उनकी मजबूरी है। रात के समय सड़क पर चलना और भी जोखिम भरा हो जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क का शीघ्र पुनर्निर्माण कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता धर्मदेव विश्वकर्मा ने बताया कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद ही इसके स्थिति के बारे में बता सकते हैं।