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Maharajganj News: लंका दहन का मंचन, मुग्ध हुए दर्शक

Tue, 20 Oct 2026 02:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:54 AM IST
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This exciting performance took place on the eighth night of the Ramlila.
ठूठीबारी। ग्राम सभा शीशगढ़ में चल रहे रामलीला कार्यक्रम में कलाकारों ने सीता हरण और लंका दहन का मंचन किया। रामलीला की आठवें रात यह रोमांचक प्रस्तुति हुई। कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया।
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मंचन के जरिये दिखाया गया कि वनवास के दौरान श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे थे। लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। लक्ष्मण ने उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर नाक-कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा ने रावण को सीता की सुंदरता बताई। रावण ने प्रतिशोध में मारीच को सोने का हिरण बनाकर पंचवटी भेजा।
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