फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   They invited Brahmins and performed a havan according to the prescribed rituals.

Maharajganj News: कन्याओं के पांव पखारे भोजन कराकर लिया आशीर्वाद

Tue, 20 Oct 2026 02:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
They invited Brahmins and performed a havan according to the prescribed rituals.
अड्डा बाजार। ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार को शारदीय नवरात्र के नवमी पर सोमवार को काफी धूम रही। व्रतियों ने अपने घर नौ कन्याओं के पांव पखार कर पूजन किया और उन्हें भोजन कराया। साथ ही ब्राह्मणों को बुलाकर विधि-विधान से हवन किया।
विज्ञापन

अड्डा बाजार, भैसहिया पाठक, बैजनाथपुर चरका, बरवाखुर्द, परसौनी कला, चमैनिया उर्फ भेड़ही, संपतिहा, बैरिया बाजार, पैसिया बाबू, कौलही आदि गांवों के पंडालों में हवन मंत्र, महिलाओं के गीत, आरती, जयघोष की आवाज गूंजती रही। पंडित गुड्डू मिश्र ने बताया कि मंगलवार को सुबह 9:36 बजे तक नवमी तिथि के दौरान हवन किए जा सकेंगे। उसके बाद दशमी तिथि में व्रती पारण करेंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed