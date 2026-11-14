Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The winning team received a prize of 25,000 rupees.

Maharajganj News: कोहड़वल ने मऊ को हराकर जीती कबड्डी प्रतियोगिता

Sat, 14 Nov 2026 02:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
The winning team received a prize of 25,000 rupees.
ठूठीबारी। लक्ष्मीपुर खुर्द में आयोजित दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को कोहड़वल और मऊ के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में कोहड़वल की टीम ने 22-17 अंकों से मऊ को हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया।
विज्ञापन

सेमीफाइनल में कोहड़वल ने नवलपरासी (नेपाल) को 24-22 अंकों से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में मऊ की टीम ने सुस्ता (नेपाल) को 20-8 अंकों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में कोहड़वल और मऊ के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। आखिरकार कोहड़वल की टीम ने जीत हासिल कर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। विजेता टीम को 25 हजार रुपये, उपविजेता को 12 हजार व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली नवलपरासी (नेपाल) की टीम को पांच हजार रुपये नकद पुरस्कार व पदक देकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

इस मौके पर मुख्य अतिथि गौरीशंकर गुप्ता ने कहा कि खेल को हमेशा खेल भावना और अनुशासन के साथ खेलना चाहिए। खिलाड़ियों को आपसी द्वेष से दूर रहकर अपनी टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाना चाहिए। इस दौरान इश मोहम्मद, भोला, अयूब अंसारी, मेराज, रमजान, इलियास, मजहर, आरिफ अली, ईश्वर मोदनवाल, अनिल यादव, धीरज यादव और दुखहरन जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed