Maharajganj News: सात माह में 23 प्रसूताओं की मौत, रक्तस्राव और संक्रमण बड़ी वजह

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मातृ मृत्यु के मामलों की समीक्षा में प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, एक्लेम्पसिया और अन्य गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं प्रमुख कारण के रूप में सामने आई हैं। ब्लॉकवार आंकड़ों के अनुसार, मिठौरा में सबसे अधिक पांच महिलाओं की जान गई है। बृजमनगंज, महराजगंज और सिसवा में तीन-तीन मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं लक्ष्मीपुर, निचलौल और फरेंदा में दो-दो महिलाओं की मौत हुई है। पनियरा, परतावल और नौतनवां (रतनपुर) में एक-एक मामला सामने आया है। धानी और घुघली में कोई मातृ मृत्यु दर्ज नहीं हुई है।स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान और सुरक्षित संस्थागत प्रसव से मातृ मृत्यु के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रसव के बाद भी मां की सेहत पर विशेष नजर रखना जरूरी है।