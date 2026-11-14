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Maharajganj News: सात माह में 23 प्रसूताओं की मौत, रक्तस्राव और संक्रमण बड़ी वजह

Sat, 14 Nov 2026 02:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:11 AM IST
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In Mithaura, the highest number of lives lost five were those of women.
महराजगंज। जिले में मातृ मृत्यु के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं। एक अप्रैल से 23 अक्तूबर तक सात माह के भीतर जिले में 23 महिलाओं की मौत हो चुकी है। एमपीसीडीएसआर पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार, सामने आए 23 मामलों में से 21 की समीक्षा पूरी कर ली गई है, जबकि दो की ऑडिट रिपोर्ट लंबित है।
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मातृ मृत्यु के मामलों की समीक्षा में प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, एक्लेम्पसिया और अन्य गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं प्रमुख कारण के रूप में सामने आई हैं। ब्लॉकवार आंकड़ों के अनुसार, मिठौरा में सबसे अधिक पांच महिलाओं की जान गई है। बृजमनगंज, महराजगंज और सिसवा में तीन-तीन मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं लक्ष्मीपुर, निचलौल और फरेंदा में दो-दो महिलाओं की मौत हुई है। पनियरा, परतावल और नौतनवां (रतनपुर) में एक-एक मामला सामने आया है। धानी और घुघली में कोई मातृ मृत्यु दर्ज नहीं हुई है।
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स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान और सुरक्षित संस्थागत प्रसव से मातृ मृत्यु के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रसव के बाद भी मां की सेहत पर विशेष नजर रखना जरूरी है।
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