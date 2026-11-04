Maharajganj News: छठ घाटों पर बैरिकेडिंग और गोताखोरों की होगी तैनाती

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तहसीलदार ने संबंधित कर्मचारियों को पर्व से पहले सभी घाटों पर साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी, बैरिकेडिंग और सुरक्षा के इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अर्घ्य देने के दौरान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भीड़ को नियंत्रित करने और डूबने जैसी घटनाओं से बचाव के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग के साथ गोताखोरों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी।उन्होंने लोगों से घाटों और आसपास गंदगी नहीं फैलाने तथा स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। तहसीलदार ने बताया कि छठ पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक भी की जाएगी। इसमें जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर समस्याओं का समय से निस्तारण कराया जाएगा, ताकि महापर्व को सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके।