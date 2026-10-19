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Maharajganj News: मंडलीय ट्रायल के लिए क्वालीफाई हुईं 10 खिलाड़ी

Mon, 19 Oct 2026 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:37 AM IST
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The selected team will now represent the district in the divisional-level competition.
महराजगंज। जिला खेल कार्यालय के तत्वावधान में शनिवार देर शाम जिला स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी ट्रायल का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के आधार पर 10 खिलाड़ियों का चयन मंडलीय ट्रायल के लिए किया गया।
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स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न विद्यालयों से आई खिलाड़ियों को फिटनेस, रेड, टैकल और टीम समन्वय के आधार पर चयन किया गया। चयनित टीम अब मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। क्वालीफाई खिलाड़ियों में सुनैना प्रजापति, अर्चना भारती, मधु, रिया गुप्ता, अनुष्का पटेल, प्रतिभा शर्मा, गुंजन, आराध्या, अमीषा व नीतू वर्मा शामिल हैं।
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जिला क्रीड़ा अधिकारी सरिता रानी ने बताया कि निर्णायक मंडल ने खिलाड़ियों के कौशल, फुर्ती और खेल भावना को बारीकी से परखा। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। बालिकाओं को मंडलीय ट्रायल में भेजा जाएगा।
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