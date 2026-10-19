फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Action was taken under the 'meet and greet' campaign.

Maharajganj News: टोल प्लाजा पर वाहनों की चेकिंग, 93 हजार का जुर्मानाा

Mon, 19 Oct 2026 02:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
Action was taken under the 'meet and greet' campaign.
महराजगंज। यातायात पुलिस ने रविवार को महराजगंज-गोरखपुर हाईवे स्थित सेमरा टोल प्लाजा पर जांच अभियान चलाया। मीट एंड ग्रीट अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान और सीज करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 93 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विज्ञापन

अभियान के दौरान रोडवेज बसों, स्लीपर बसों और बिना परमिट संचालित होने वाले वाहनों सहित अन्य वाहनों की जांच की गई। यातायात पुलिस ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, हूटर, मॉडिफाइड साइलेंसर और शीशों पर लगी काली फिल्म की जांच की। इसके साथ ही बसों में फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता समेत अन्य सुरक्षा मानकों को भी परखा गया।
विज्ञापन

यातायात निरीक्षक अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जांच के दौरान हूटर के इस्तेमाल के मामले में एक, स्टंट के मामले में एक, प्रेशर हॉर्न के पांच और काली फिल्म के एक मामले में कार्रवाई की गई। वहीं, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता में कमी पाए जाने पर तीन बसों का चालान किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के साथ महिलाओं और अन्य यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाना तथा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें। े
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed