Maharajganj News: टोल प्लाजा पर वाहनों की चेकिंग, 93 हजार का जुर्मानाा

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अभियान के दौरान रोडवेज बसों, स्लीपर बसों और बिना परमिट संचालित होने वाले वाहनों सहित अन्य वाहनों की जांच की गई। यातायात पुलिस ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, हूटर, मॉडिफाइड साइलेंसर और शीशों पर लगी काली फिल्म की जांच की। इसके साथ ही बसों में फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता समेत अन्य सुरक्षा मानकों को भी परखा गया।यातायात निरीक्षक अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जांच के दौरान हूटर के इस्तेमाल के मामले में एक, स्टंट के मामले में एक, प्रेशर हॉर्न के पांच और काली फिल्म के एक मामले में कार्रवाई की गई। वहीं, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता में कमी पाए जाने पर तीन बसों का चालान किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के साथ महिलाओं और अन्य यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाना तथा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें। े