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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The road from Belsar to Bhuvahi bridge was constructed in Dhani area.

Maharajganj News: निर्माण के एक साल बाद ही जर्जर हो गई सड़क, गड्ढों से राहगीर परेशान

Mon, 05 Oct 2026 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:16 AM IST
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The road from Belsar to Bhuvahi bridge was constructed in Dhani area.
धानी बाजार। धानी क्षेत्र में बेलसर से भूवही पुल तक जाने वाली पक्की सड़क इन दिनों बदहाल हो गई है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने और कई स्थानों पर टूट जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की खराब स्थिति के चलते दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है।
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ग्रामीण संजय चौहान, प्रेम कुमार, राजू, गणेश और श्याम ने बताया कि निर्माण के करीब एक वर्ष बाद ही सड़क कई स्थानों पर टूटने लगी थी। अब सड़क की स्थिति पूरी तरह जर्जर हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के अंदर बनी सड़कें भी जगह-जगह गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। कई स्थानों पर सड़क धंसने से लोगों को परेशानी हो रही है।
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ग्रामीणों के अनुसार, सड़क निर्माण के दौरान ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे लेकिन जिम्मेदारों ने उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से सड़क का स्थलीय निरीक्षण कर जल्द मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क की मरम्मत होने से आवागमन सुचारु होगा और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।
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पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता सुनील शाह ने बताया कि सड़क की स्थिति का संज्ञान लिया गया है। शीघ्र ही सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कराया जाएगा।
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