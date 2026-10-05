Maharajganj News: निर्माण के एक साल बाद ही जर्जर हो गई सड़क, गड्ढों से राहगीर परेशान

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ग्रामीण संजय चौहान, प्रेम कुमार, राजू, गणेश और श्याम ने बताया कि निर्माण के करीब एक वर्ष बाद ही सड़क कई स्थानों पर टूटने लगी थी। अब सड़क की स्थिति पूरी तरह जर्जर हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के अंदर बनी सड़कें भी जगह-जगह गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। कई स्थानों पर सड़क धंसने से लोगों को परेशानी हो रही है।ग्रामीणों के अनुसार, सड़क निर्माण के दौरान ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे लेकिन जिम्मेदारों ने उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से सड़क का स्थलीय निरीक्षण कर जल्द मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क की मरम्मत होने से आवागमन सुचारु होगा और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता सुनील शाह ने बताया कि सड़क की स्थिति का संज्ञान लिया गया है। शीघ्र ही सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कराया जाएगा।