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Maharajganj News: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत

Wed, 11 Nov 2026 02:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:03 AM IST
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The police took custody of the body and sent it for a post-mortem.
फरेंदा। गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार की सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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फरेंदा थाना क्षेत्र के फरेंदा बुजुर्ग टोला महुअवां निवासी शशिकांत पांडेय 30 वर्ष किसी कार्य से सोमवार की सुबह पिपरामौनी चौराहे पर गए थे। जहां किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। इससे उन्हें गंभीर चोटें आई। परिजन ने इलाज के लिए सीएचसी, बनकटी में भर्ती कराया। वहां हालत गंभीर देख परिजन जिला अस्पताल ले गए। हालत में सुधार न होने पर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भर्ती कराया गया। वहां उपचार के दौरान सोमवार की शाम शशिकांत की मौत हो गई। इस संबंध में थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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