Maharajganj News: त्योहारों के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रविवार की दोपहर कोतवाली क्षेत्र के सीमावर्ती गांव में सोनौली पुलिस और एसएसबी की 66 वीं व 22वीं वाहिनी के जवानों ने रविवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया और नेपाल से आने वाले यात्रियों की जांच की। सीमा पर सोनौली जैसे प्रमुख द्वार के अलावा खनुवा, भगवानपुर की खुली सीमा के पगडंडी रास्तों पर भी सघन जांच व तलाशी अभियान शुरू किया गया है।पुलिस ने पेट्रोलिंग करके लोगों से शांति पूर्वक त्योहार मनाने की अपील की है। किसी तरह से कोई देश विरोधी तत्व भारत में प्रवेश न कर सके, इसको लेकर एसएसबी को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है।भारत-नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। भारत-नेपाल सीमावर्ती गांवों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नेपाल से आने और जाने वाले यात्रियों से सीमा के मुख्य गेट पर कड़ी पूछताछ की जा रही है। भारत-नेपाल की सीमा पर स्थानीय प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उनसे हर पल की जानकारी ली जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखे हुए है। सीमा पर आने-जाने वाले लोगों की गहन तलाशी लेकर परिचय पत्र देखने के बाद ही भारत से नेपाल और नेपाल से भारत में आने की अनुमति मिल रही है।क्षेत्राधिकारी नौतनवा बसंत कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य सीमा सहित सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में पैदल गश्त कर जांच अभियान चलाया गया है। साथ ही 24 सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं।