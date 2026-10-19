Maharajganj News: पर्स छिनैती मामले में गोरखपुर के दो आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, आठ अक्तूबर की रात करीब आठ बजे गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र के सेमरा नंबर एक चरगांवा निवासी प्रतिभा पांडेय अपने भाई राजेश त्रिपाठी व बच्चे के महराजगंज के विशुनपुरा सोहरौना तिवारी जा रही थीं। मुहम्मदपुर एचपी पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उनका पर्स छीन लिया। पर्स में सोने की चेन व 5700 रुपये थे। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही थी।

थानाध्यक्ष महेंद्र मिश्र ने बताया कि आरोपियों की पहचान विपिन यादव निवासी मुगलपुरा और सत्यम यादव मौलाखोर, थाना पिपराइच, गोरखपुर के रूप में हुई है।

परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र में एक महिला का पर्स छीनने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।