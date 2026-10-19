Maharajganj News: साइबर फ्रॉड के 10 मामलों में पीड़ितों को वापस मिले रुपये

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कोतवाली की साइबर सेल टीम ने अलग-अलग मामलों की जांच कर ठगी गई रकम वापस कराने की प्रक्रिया पूरी की। पुलिस के अनुसार, अलग-अलग 10 मामलों में 13,150 रुपये, 12,750 रुपये, 10 हजार रुपये, 7,500 रुपये, पांच हजार रुपये, 4,550 रुपये, तीन हजार रुपये, 1,250 रुपये और दो मामलों में एक-एक हजार रुपये वापस कराए गए। इस तरह कुल 59,200 रुपये लौटाए गए।एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि साइबर फ्रॉड होने पर बिना देर किए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट पर भी शिकायत की जा सकती है। घटना के तुरंत बाद शिकायत करने से ठगी गई रकम को रोकने और वापस कराने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल कार्रवाई करना जरूरी है। कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक आयुष कुमार, कांस्टेबल साधना चौबे, यशराज सिंह और आनंद सिंह चौहान शामिल रहे।