Maharajganj News: पिता-पुत्र का शव घर पहुंचते ही चीत्कार उठे परिजन

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छोटे बेटे ने दी मुखाग्नि,गांव में पसरा मातम,नोएडा जेवर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात सड़क हादसे में पिता-पुत्र सहित चार लोगों की हो गई थी मौतमहराजगंज। नोएडा जेवर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात सड़क हादसे में सवरेजी गांव निवासी पिता-पुत्र सहित चार लोगों की मौत के बाद मंगलवार को रितेश पांडेय, अभिसार पांडेय और विकास कश्यप के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सवरेजी गांव में पिता-पुत्र का शव पहुंचते ही परिजन चित्कार उठे। परिजन व ग्रामीण रितेश के छोटे बेटे आयुष और बेटी पुष्पांजलि को संभालने में जुटे रहे।जानकारी के अनुसार, नोएडा के जेवर में सवरेजी गांव निवासी अधिवक्ता रितेश पांडेय (50) और उनके बेटे अभिसार पांडेय (27) सहित चार लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दो अन्य में अभिसार के मित्र विकास कश्यप और कार चालक शामिल थे। चारों रविवार को 12 बजे दिन में एक ही वाहन से दिल्ली के लिए निकले थे। जेवर थाना क्षेत्र में हुए हादसे के बाद परिवारों में मातम छा गया।मंगलवार दोपहर करीब दो बजे पोस्टमार्टम के बाद रितेश और अभिसार के शव एंबुलेंस से सवरेजी गांव पहुंचे। शव पहुंचते ही परिजन बिलख पड़े। जानकारी होने पर ग्रामीणों की भीड़ घर पर जुट गई। बारिश के बावजूद लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, गांव में शोक का माहौल रहा। मंगलवार को बारिश के बीच पिता-पुत्र का अंतिम संस्कार किया गया। त्रिमुहानी घाट पर छोटे बेटे आयुष पांडेय ने पिता रितेश पांडेय को मुखाग्नि दी। पिता-पुत्र की मौत से सवरेजी गांव में शोक की लहर रही।